Все возможно с учетом того, какая сила борется со страной и грузинским народом, отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе не исключил, что ввезенное с Украины взрывное вещество гексоген могло предназначаться для грузинской оппозиции, готовой сорвать выборы в местные органы власти, назначенные на 4 октября.

"Все возможно с учетом того, какая сила борется с нашей страной и грузинским народом. Мы знаем, что люди без родины готовы пойти на все. Их вообще не интересует ни грузинский народ, ни завтрашний день страны. Соответственно, я ничего не исключаю, однако дождемся следствия. На все вопросы будут даны соответствующие ответы. Еще раз подчеркиваю, ничего не исключаю", - сказал Каладзе грузинским журналистам.

Ранее правоохранительные органы задержали в Грузии двух граждан Украины за ввоз из Турции на грузовике 2,4 кг гексогена, мощность которого превышает мощность тротила. Из материалов дела следует, что 10 сентября грузовой автомобиль марки "Мерседес Бенц" с украинскими номерными знаками пересек государственную границу. Он выехал с Украины и въехал в Грузию из Турции проездом через Румынию и Болгарию.

Позже служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что ведомство рассматривает в числе версий возможную связь между ввозом в страну с Украины взрывчатого вещества и планами оппозиции свергнуть власть 4 октября, в день проведения муниципальных выборов.