Главы МИД "евротройки" осудили удары Израиля по Дохе

Великобритания, Германия и Франция настоятельно призвали "незамедлительно прекратить израильскую военную операцию в Газе"

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) выступили с осуждением ударов Израиля по столице Катара Дохе, отметив, что они нарушают суверенитет и представляют угрозу обострения ситуации во всем регионе.

"Мы, министры иностранных дел Германии и Франции, а также глава МИД Соединенного Королевства, осуждаем удары Израиля 9 сентября по Дохе, которые нарушают суверенитет Катара и таят в себе опасность дальнейшей эскалации в регионе", - говорится в совместном заявлении министров, которое распространил МИД ФРГ. Отмечается, что подобного рода действия "серьезно угрожают достигнутому путем переговоров соглашению, которое может обеспечить освобождение всех остающихся [у ХАМАС] заложников и положить конец войне в Газе". Главы МИД настоятельно призвали все стороны предпринять усилия для незамедлительного достижения договоренности о перемирии.

"Мы выражаем нашу солидарность с Катаром и полностью поддерживаем центральную роль, которую страна наряду с Египтом и США по-прежнему играет в усилиях по посредничеству между Израилем и ХАМАС. Мы призываем стороны сохранять сдержанность и использовать возможность для достижения мира", - подчеркнули министры "евротройки". Основное внимание, по их оценке, должно быть сосредоточено на установлении долгосрочного перемирия, освобождении заложников и поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Мы настоятельно призываем незамедлительно прекратить израильскую военную операцию в Газе, которая ведет к массовому изгнанию мирного населения, к жертвам среди гражданских лиц и разрушению важной инфраструктуры", - говорится в заявлении. Министры также отметили важность того, чтобы сотрудники ООН и неправительственных гуманитарных организаций могли беспрепятственно работать на всей территории анклава, включая северные районы. Главы МИД "евротройки" подчеркнули, что ХАМАС должен без предварительных условий освободить заложников, и заявили, что движение необходимо разоружить и исключить из управления сектором Газа.