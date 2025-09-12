12 сентября, 22:31
Санкции в отношении России

Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина "очень быстро" иссякает

Президент США также сказал, что, в частности, допускает введение жестких санкций против российских банков, назвав это "очень сильным ударом"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина иссякает "очень быстро". Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Да, это так и это происходит очень быстро", - ответил президент на соответствующий вопрос журналистов, отметив, что уже смог урегулировать семь вооруженных конфликтов и полагал, что "с Украиной и Россией" будет проще всего.

Трамп также заявил, что, в частности, допускает введение жестких санкций против российских банков, назвав это "очень сильным ударом". 

