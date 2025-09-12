Мужчина отметил, что Кирк "разжигал ненависть и расизм"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, временно отстранен от работы за публикацию в соцсети сообщения с критикой в адрес политического активиста Чарли Кирка, убитого 10 сентября.

"Секретная служба США не потерпит действий, которые нарушают ее правила. Этот сотрудник был незамедлительно отстранен от работы, начато расследование", - отмечается в заявлении официального представителя службы.

По сведениям телеканалов Fox News и CBS, речь идет о сотруднике по имени Энтони Поу. Он ранее опубликовал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщение, в котором отметил, что Кирк "разжигал ненависть и расизм". Поу также выразил уверенность в том, что активист фактически сам виноват в том, что подвергся нападению.

Директор службы Шон Карран распространил среди подчиненных заявление, в котором подчеркнул, что в США, "как кажется, с каждым днем все чаще происходят политически мотивированные нападения". "Сотрудники Секретной службы должны сосредоточиться на решении этой проблемы, а не на ее усугублении", - указал он. Карран добавил, что его подчиненные должны работать "без предвзятости, обусловленной политическими предпочтениями".

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.