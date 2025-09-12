Василий Вовк заявил, что у Киева истощился людской ресурс и призвал страны Запада отправить на помощь по 10-20 тыс. военных

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украина имеет мало шансов самостоятельно победить Россию без привлечения к боевым действия вооруженных сил западных стран. Такое мнение выразил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк.

"Людской ресурс он же непостоянен, у нас золотой генофонд Украины уже практически уничтожен. Если нам не дадут людей, я имею в виду вооруженные силы наших партнеров, у нас очень мало шансов победить Россию. <…> Давайте будем откровенны, об этом все знают, просто многие боятся это говорить", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Вовк также сообщил, сколько, на его взгляд, западные страны должны предоставить солдат. "Пусть страны соберутся и выделят по 10-20 тыс. военных, в полной экипировке с оружием, техникой военной и направят к нам", - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума ранее подчеркнул, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Он также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.