НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти штата Юта готовят необходимые материалы, чтобы потребовать смертной казни для убийцы политического активиста Чарли Кирка. Об этом заявил 12 сентября губернатор штата Спенсер Кокс.

"Мы точно будем добиваться смертной казни", - отметил он в интервью телеканалу Fox News. По словам Кокса, власти "работают совместно с сотрудниками прокуратуры над подготовкой информации, чтоб они могли добиваться этого".

Кокс 11 сентября заявил, что власти Юта планируют добиваться смертной казни преступника.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.