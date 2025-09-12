Отказ разведывательной службы от выполнения плана отражает широкие противоречия среди израильских органов безопасности, отметила газета

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Израильская разведывательная служба "Моссад" отказалась от плана по устранению лидеров радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе из-за опасений разрыва отношений с Катаром. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильские источники.

По их информации, "Моссад" несколько недель разрабатывал план использования агентов секретной службы для ликвидации представителей ХАМАС в Дохе. Однако глава "Моссада" Давид Барнеа выступил против реализации плана отчасти из-за того, что устранение чиновников могло спровоцировать разрыв выстроенных за годы сотрудничества отношений с катарской стороной.

Сомнения израильской разведки привели к тому, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вместо того чтобы использовать агентов на местах, нанесла авиаудар с помощью 15 истребителей, что могло повлиять на успех операции. Отмечается, что отказ "Моссада" от выполнения плана отражает широкие противоречия среди израильских органов безопасности.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.