Подозреваемого задержали вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Убийца консервативного американского активиста Чарли Кирка действовал из ненависти к нему и продвигаемым им взглядам. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, говоря о возможных мотивах преступления.

"Думаю, общая картина вполне ясна. Этот человек ненавидел Кирка, ненавидел продвигаемые им взгляды, ненавидел его деятельность и решил прибегнуть к политическому насилию, чтобы убить [Кирка]", - сказал Кокс в интервью телеканалу Fox News.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний Тайлер Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.