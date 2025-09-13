Вдова Кирка рассказала, что ее муж задумывался о государственной должности

Главным приоритетом активист ставил возрождение американской семьи

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Вдова убитого политического активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что ее муж задумывался о возможности в будущем занять государственную должность и заниматься возрождением американской семьи.

"Чарли говорил мне, что если он когда-нибудь будет претендовать на государственную должность, то его главным приоритетом будет возрождение американской семьи", - сказала она в своем первом публичном выступлении после убийства мужа.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание преступника виновным и вынесение смертного приговора по данному делу.