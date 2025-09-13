У предполагаемого убийцы не было очевидных предпосылок к совершению преступления, заявил Спенсер Кокс

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон вырос в благополучной семье, у него не было очевидных предпосылок к совершению такого преступления. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

"Самое примечательное тут - это отсутствие чего-либо примечательного, как можно было бы ожидать в такой ситуации. Это хорошая семья, у него было нормальное детство", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

По словам Кокса, ничто в жизни Робинсона не указывало на то, что в будущем он совершит подобное преступление. "Однако в какой-то момент он радикализировался, это произошло за очень небольшой промежуток времени", - отметил губернатор.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.