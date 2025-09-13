Как проинформировали в военном ведомстве, ВВС и войска ПВО отражают удары средств воздушного нападения условного противника, осуществляют непосредственную авиационную поддержку войск объединения

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин посетил один из районов проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2025" и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Глава оборонного ведомства посетил один из районов проведения учения "Запад-2025" и заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке, и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в ходе учений войска оперативных объединений проводят оборонительную операцию по отражению наступления условного противника на назначенных рубежах, удерживают укрепрайоны и наносят огневое поражение условному противнику. Штабы соединений и воинских частей управляют действиями подчиненных сил и средств.

Как проинформировали в ведомстве, ВВС и войска ПВО отражают удары средств воздушного нападения условного противника, осуществляют непосредственную авиационную поддержку войск объединения. Командный пункт региональной группировки войск осуществляет управление войсками (силами) РГВС.