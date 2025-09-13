Реакцию президента США интерпретировали как очередное проявление его политики "Америка прежде всего"

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Европейские союзники США по НАТО обеспокоены сдержанной реакцией американского президента Дональда Трампа на инцидент с БПЛА в Польше и начинают сомневаться в готовности Вашингтона защищать их от возможных угроз. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В Европе интерпретировали сдержанную реакцию Трампа как очередное проявление его политики "Америка прежде всего", которая предполагает, что европейские страны должны сами обеспечивать свою безопасность. "Этот эпизод подчеркивает, что Трамп в отличие от других президентов со времен [Франклина] Рузвельта не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США", - сказал бывший постпред США при НАТО (2009-2013) Иво Даалдер.

Как отмечают собеседники агентства, подобные инциденты в прошлом вызвали бы немедленный ответ Вашингтона. Сейчас же реакцию Трампа в Европе характеризуют как "публичное пожимание плечами". По словам собеседников агентства, европейские политики восприняли заявления американского президента с "разочарованием", "недоумением" и даже "тревогой". Высокопоставленный германский чиновник сказал, что представители США участвовали в обсуждении инцидента с БПЛА с европейскими союзниками, но выглядели "колеблющимися". "Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что мы можем", - сказал он агентству.

Дипломат одной из восточноевропейских стран назвал реакцию США "оглушающей тишиной". "Пока США особо никого не приободрили", - сказал он. Собеседник агентства из Италии вовсе отметил, что большинство стран НАТО негативно отнеслось к реакции США на инцидент, но избегают открыто критиковать Вашингтон. Европейские дипломаты также встревожены тем фактом, что американские ВВС не участвовали в операции по нейтрализации БПЛА. Но в США объясняют это тем, что в момент инцидента ответственность за воздушное пространство над Польшей несли Нидерланды.