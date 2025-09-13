В последние дни бойцы специального подразделения американских правоохранительных органов SWAT направлялись как минимум в 12 колледжей и университетов США

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американские учебные заведения зафиксировали всплеск ложных вызовов полиции якобы из-за стрельбы после убийства активиста Чарли Кирка в университете в Ореме (штат Юта). Об этом сообщил телеканал ABC News.

В последние дни бойцы специального подразделения американских правоохранительных органов SWAT направлялись как минимум в 12 колледжей и университетов США, однако тревога оказывалась ложной. У полиции нет времени на долгое выяснение того, была ли поступившая к ним информация о стрельбе на территории кампуса достоверной, отмечает ABC, и правоохранители реагируют на все подобные сообщения как на случаи реальной стрельбы. Ложные вызовы полиции уже привели к отмене занятий в нескольких вузах, в том числе в университетах штатов Вирджиния и Луизиана.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме. Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.