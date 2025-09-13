Задержанный на Украине оператор ORF покинул место содержания под стражей

Оператор и его жена переночевали в машине в лесу из-за страха, что их преследуют

ВЕНА, 13 сентября. /ТАСС/. Задержанный на Украине оператор австрийского национального вещателя ORF вышел из-под стражи. Об этом заявил руководитель бюро ORF в Киеве Кристиан Вершютц.

"Есть новости: при непонятных для меня до конца обстоятельствах оператору и его жене удалось сесть в автомобиль и покинуть здание мобильной комиссии. Они переночевали в машине в лесу из-за страха, что их преследуют", - отметил корреспондент.

Ранее редакционный совет ORF потребовал от Украины незамедлительно отпустить задержанного оператора телеканала. Он был направлен по заданию Вершютца в Тернополь для проведения съемок. В 2022 году 53-летний мужчина добровольно вступил в боевые действия на стороне Украины и получил ранение. Как отмечает OE24, посольство Австрии на Украине предпринимало все необходимые для освобождения оператора действия, однако, по признанию МИД альпийской республики, поскольку речь шла о гражданине Украины, возможности влияния на Киев были ограничены.