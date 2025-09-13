NY Post: подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - 22-летний Тайлер Робинсон - жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.
По их сведениям, партнер Робинсона, совершающий трансгендерный переход, сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и предоставляет правоохранителям необходимую информацию для расследования убийства Кирка. Переписка этого человека с Робинсоном ранее помогла ФБР при задержании подозреваемого.