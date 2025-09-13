Глава Госдепартамента не стал утверждать о намеренном характере действий

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как опасный и неприемлемый.

"Все еще осуществляется массированный сбор информации. Независимо от ситуации, этого не должно было произойти. Думаю, никто не рад тому, что это случилось", - сказал он журналистам перед вылетом в рабочую поездку в Израиль и Великобританию. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Вы видели, что НАТО отреагировало на это надлежащим образом. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы считаем, что это неприемлемое, прискорбное и опасное развитие ситуации", - добавил Рубио.

При этом глава Госдепартамента не стал утверждать о намеренном характере действий, в которых европейские страны обвиняют Москву.