Госсекретарь США не уверен, что беспилотники были направлены конкретно в Польшу

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Вашингтон хочет получить больше информации об инциденте с беспилотниками в Польше и проконсультироваться с союзниками, прежде чем делать выводы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Вопрос в том, были ли беспилотники направлены конкретно в Польшу. Если это так, и доказательства приведут нас к такому выводу, то, конечно же, это шаг, ведущий к серьезной эскалации. Есть ряд и других версий, мы хотели бы собрать все факты и проконсультироваться с союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", - сказал он журналистам перед тем, как отправиться с визитом в Израиль.