Еще 191 пострадавший получает медицинскую помощь

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Жертвами массовых беспорядков в Непале стали более 70 человек. Об этом сообщили представители местных властей.

"Всего погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший в настоящее время получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране", - приводит новостной портал Nepal News слова представителя правительства Экнараяна Арьяла.

По его словам, гибель людей произошла во время протестов 8 сентября, а также в результате последующих поджогов и беспорядков 9 сентября.