Kurier: Польша осознала слабость НАТО после инцидента с беспилотниками

По данным газеты, система защиты от БПЛА SKYctrl "практически не функционирует", зачастую "вообще не обнаруживает дроны"

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. НАТО слабо готово к обороне, что подтвердилось, когда утром 10 сентября 19 БПЛА нарушили воздушное пространство Польши. Такое мнение выразила австрийская газета Kurier.

Варшава, указывает издание, полагаясь на поддержку альянса, смогла сбить лишь семь беспилотников. Система защиты от беспилотников SKYctrl "практически не функционирует", зачастую "вообще не обнаруживает дроны".

НАТО демонстрирует лишь словесную сплоченность, считает газета, поскольку альянс готов проводить консультации, но не занимается созданием "стены беспилотников" на своей восточной границе, к чему "давно призывают военные эксперты и политики".