Заседание проводится в закрытом формате

ДОХА, 14 сентября. /ТАСС/. Внеочередное заседание министров иностранных дел стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященное удару Израиля по одной из резиденций палестинского движения ХАМАС в Дохе, началось в закрытом формате в Дохе, передает корреспондент ТАСС.

Встреча направлена на выработку согласованной позиции в связи с нападением Израиля на членов политбюро ХАМАС в Дохе. Как сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, участники также подготовят проект итоговой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, который состоится в Дохе 15 сентября.

Лидеры арабских и исламских стран, как ожидается, выступят с резким осуждением ударов Израиля по резиденции ХАМАС в Дохе и выразят солидарность с властями Катара. Итоговый документ саммита также будет содержать положения о недопустимости атак на территории государств, выполняющих посредническую роль.

Как заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, власти рассматривают это нападение как акт государственного терроризма. По его словам, атака была совершена в тот момент, когда лидеры ХАМАС обсуждали последнее предложение США об урегулировании конфликта в секторе Газа. В интервью телекомпании CNN шейх Мухаммед отметил, что Катар ведет переоценку своего участия в посредничестве по сектору Газа, подчеркнув, что нападение Израиля уничтожило всякую надежду на освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в палестинском анклаве.