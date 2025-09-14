По словам губернатора Юты Спенсера Кокса, подозреваемый пока не сознается в содеянном

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Тайлер Робинсон, который подозревается в убийстве правого активиста Чарли Кирка в США, пока не сознается в содеянном и не сотрудничает со следствием. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

"Он пока не сознался властям, он не идет на сотрудничество, но все его окружение сотрудничает, это очень важно", - сказал Кокс в интервью телеканалу ABC News.

Губернатор подтвердил, что сожителем подозреваемого был трансгендер (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), со слов родственников и знакомых Робинсон разделял крайне левые взгляды. "Пока что это мы узнали от его знакомых и членов семьи", - указал он.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Как сообщали американские СМИ, выстрел был сделан в момент, когда Кирк говорил о случае массовой стрельбы с участием трансгендеров. Предположительно, речь шла о нападении на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) в августе.