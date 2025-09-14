Спикер Палаты представителей отметил, что американский президент - "сильный и смелый лидер на мировой арене"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Американский Конгресс не планирует пытаться самостоятельно принимать новый пакет санкций против России и пойдет на этот шаг только после согласования своих действий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала CBS News заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

"Конгресс действительно не может сделать это по собственной воле, потому что, конечно, президент должен подписать любой принятый нами закон. Поэтому это должно быть партнерство, но мы подчинились главнокомандующему", - сказал он.

"Имею в виду, что президент является сильным и смелым лидером на мировой арене. Он добивался мира во всем мире и урегулировал другие конфликты так, как никто до него не смог. И по этой причине мы верим, что он сможет использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне на Украине. Все в Америке хотят, чтобы это кровопролитие закончилось, и президент Трамп добивается этого", - добавил Джонсон.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести санкции в отношении России, хотя признал, что это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине. 2 августа американский лидер также отмечал готовность ввести новые ограничения, отметив, что Россия умеет справляться с санкциями.

Трамп ранее заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Тем не менее новые ограничения со стороны США так и не были введены. 7 сентября глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что сотрудники вашингтонской администрации в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России, окончательное решение примет президент.