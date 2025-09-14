В проекте Дохийской декларации подчеркивается, что удар еврейского государства по одной из резиденций палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе "угрожает существующим соглашениям с Израилем"

ТУНИС, 14 сентября. /ТАСС/. Израильская агрессия против Катара ставит под угрозу все достижения арабских и исламских стран в отношениях с еврейским государством и подрывает текущие соглашения с ним. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Дохе 15 сентября, выдержки из документа приводит телеканал Al Arabiya.

"Агрессия против Катара ставит под угрозу все достижения в отношениях с Израилем", - отмечается в тексте. В проекте Дохийской декларации подчеркивается, что удар по одной из резиденций радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе "угрожает существующим соглашениям с Израилем".

В проекте документа указывается, что израильская атака на катарскую территорию "представляет собой агрессию против всех арабских и исламских государств" и "подрывает шансы на мир и сосуществование".

В воскресенье в Дохе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств арабских и исламских стран, посвященная израильскому удару по резиденции ХАМАС в катарской столице. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что участники подготовят проект итоговой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, который состоится в Дохе 15 сентября.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Информация о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердилась.