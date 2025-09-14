В МИД назвали произошедшее "нарушением суверенитета" и потребовали "принять меры", чтобы избежать повторения

БУХАРЕСТ, 14 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии, где ему выразили протест в связи с якобы имевшим место нарушением воздушных границ страны российским беспилотником 13 сентября. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается в заявлении, в МИД назвали произошедшее "нарушением суверенитета Румынии" и потребовали "принять меры", чтобы избежать в будущем повторения таких инцидентов.

Минобороны Румынии ранее распространило сообщение "Оценка инцидента, вызванного проникновением российского беспилотника в национальное воздушное пространство". В нем утверждается, что российский беспилотник в течение 50 минут находился в румынском воздушном пространстве и затем покинул его, направившись в сторону Украины. Для мониторинга воздушной ситуации в районе в воздух были подняты два истребителя F-16 ВВС Румынии и два истребителя Eurofighter Typhoon германских ВВС.