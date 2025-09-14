Тайлер Робинсон находится под особым наблюдением правоохранителей, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве в штате Юта правого активиста Чарли Кирка, в настоящее время содержится в одиночной камере и находится под особым наблюдением правоохранителей. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный офис шерифа.

"Робинсон помещен в одиночную камеру, чтобы мы могли пристально за ним следить. Он будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра, это может занять несколько дней", - приводит телеканал заявление правоохранителей.

В офисе шерифа отметили, что под особым наблюдением находятся заключенные, которые демонстрируют отклонения от нормального поведения, в том числе агрессию или склонность к суициду. Помимо этого, особое наблюдение ведется за подозреваемыми в определенного рода преступлениях.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Как сообщали американские СМИ, выстрел был сделан в момент, когда Кирк говорил о случае массовой стрельбы с участием трансгендеров. Предположительно, речь шла о нападении на католическую школу в Миннеаполисе (штат Миннесота) в августе.