Военный представитель повстанцев Яхья Сариа уточнил, что "йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырех беспилотников"

ТУНИС, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные йеменским движением мятежников-хуситов "Ансар Аллах", нанесли удары при помощи беспилотных летательных аппаратов по целям в Израиле, включая аэропорт Рамон близ города Эйлат и военный объект в пустыне Негев. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырех беспилотников. Три из них были нацелены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС), четвертый - на военную цель в районе Негев", - сообщил Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah.

По утверждению представителя "Ансар Аллах", "операция успешно достигла своих целей".

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства. В ответ Израиль неоднократно наносил удары по инфраструктурным объектам хуситов, включая аэропорт Саны и порты на берегу Красного моря.