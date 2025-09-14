Трамп уверен, что саммит России, США и Украины пройдет "сравнительно скоро"

Американский лидер подчеркнул, что этот вопрос будет "так или иначе" решен

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что переговоры российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро. Об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - ответил он на вопрос, когда могут встретиться Путин и Зеленский.

Трампа попросили уточнить, станет ли следующим этапом трехсторонний саммит с участием США. "Будут переговоры, назовите их саммитом или просто встречей, неважно", - пояснил он. При этом ранее Трамп выразил мнение, что между Путиным и Зеленским наблюдается высокая степень личной неприязни, поэтому все переговоры между двумя сторонами придется вести ему.