Министерство также вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову

СОФИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Болгарское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову и выразило ей письменный демарш в связи с инцидентом с БПЛА в Польше. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Болгарии.

В заявлении отмечается, что болгарские власти осуждают нарушение воздушного пространства Польши и выражают "солидарность своему союзнику и партнеру". Аналогичным образом в дипведомстве прокомментировали инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии якобы российским БПЛА 13 сентября.

Демарш Болгарии ТАСС прокомментировала посол России Элеонора Митрофанова. "На проведенной встрече я объяснила, что Минобороны России официально опровергло появление российских БПЛА в Польше, так как указанные аппараты физически не могли преодолеть расстояние более 700 километров, кроме того, подчеркнуло, что никаких задач по поражению объектов на территории Польши не ставилось, заявив о готовности к проведению консультаций по расследованию происшествия. Мое личное мнение, что речь в данной ситуации идет о сознательной провокации со стороны Украины, а, возможно, и Польши, чтобы дополнительно повысить градус конфронтации", - сказала Митрофанова.

Посольство РФ в официальном сообщении в социальных сетях дополнило заявление главы дипломатического представительства в Болгарии, где было специально указано, "что, в отличие от киевского режима, Москва никогда не наносит целенаправленные удары по мирному населению и гражданским объектам". "Посол призвала к отказу от эскалационной риторики и разрешению украинского кризиса с учетом обеспокоенности России", - подчеркнуто в сообщении.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны.