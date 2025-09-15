Такие шаги представляют прямую угрозу региональной и международной стабильности и безопасности

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Арабские и исламские страны договорились противостоять планам Израиля по навязыванию нового статус-кво в Ближневосточном регионе. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

"Подтверждается необходимость противодействия планам Израиля по навязыванию нового статус-кво в регионе, поскольку они представляют прямую угрозу региональной и международной стабильности и безопасности", - заявили лидеры в Дохе.

Участники встречи также указали на необходимость срочных действий международного сообщества, направленных на пресечение "продолжающихся нарушений Израилем суверенитета, безопасности и стабильности государств региона". По мнению авторов заявления, неспособность мирового сообщества "обуздать израильскую агрессию" приведет к негативным последствиям для Ближнего Востока.

"Израиль продолжает и усиливает свою жестокую агрессию против оккупированного сектора Газа, параллельно ведя поселенческую деятельность на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим. Он также продолжает нападать на страны региона, в том числе Ливанскую Республику и Сирийскую Арабскую Республику", - подчеркивается в заявлении.

Ответ Израилю

Исламские и арабские страны также поддержат все шаги Катара, которые будут сделаны в рамках ответа на израильский удар по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

"Подтверждается полная солидарность с Государством Катар перед лицом этой агрессии, которая стала нападением на все арабские и исламские страны. Мы выражаем поддержку Катару во всех шагах и мерах, принимаемых им для ответа на вероломную израильскую атаку, чтобы защитить свой суверенитет и обеспечить свою безопасность", - отмечается в тексте.

Участники встречи подчеркнули, что израильский удар, нанесенный по жилому району катарской столицы, должен классифицироваться как агрессия против государства, являющегося членом ООН. "Это опасная эскалация, которая свидетельствует о враждебности экстремистского израильского правительства и представляет угрозу региональной и международной безопасности", - добавили авторы заявления.

Эскалация и угрозы

Также, как указывается в совместном заявлении, израильские удары по Катару подрывают шансы на достижение мира и ставят под угрозу все, что было достигнуто в деле нормализации отношений арабских и исламских стран с Израилем, включая существующие и будущие соглашения.

Арабские и исламские страны подтвердили, что "агрессия против Катара - государства, выступающего ключевым посредником в усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа и освобождению заложников - представляет собой опасную эскалацию и нападение на дипломатические усилия по восстановлению мира". Она "не только нарушает суверенитет Государства Катар, но и подрывает международное посредничество и миротворческие процессы". Государства - члены ЛАГ и ОИС категорически отвергли "попытки оправдать эту агрессию под любым предлогом, подчеркивая, что она представляет собой вопиющее нарушение международного права" и "направлена на подрыв усилий и посредничества в прекращении агрессии в секторе Газа".

В своем итоговом заявлении арабские и исламские страны безоговорочно отвергают угрозы Израиля о возможности повторного нападения на Катар и считают их опасной эскалацией.

Такая "эскалация угрожает международному миру и безопасности", говорится в тексте. Страны - члены ЛАГ и ОИС также призвали международное сообщество "самым решительным образом осудить их и принять меры сдерживания для их пресечения".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.