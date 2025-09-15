Все должны знать, как грязно и цинично действует власть, заявили в оппозиционном Патриотическом блоке партии

КИШИНЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) ужесточают репрессии против оппозиции перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом говорится в заявлении на сайте входящей в оппозиционный Патриотический блок партии "Сердце Молдовы".

"После обысков, сфабрикованных дел, грязных информационных атак и санкций, о которых мы последовательно сообщали и которые успешно разоблачали, режим перешел к следующему этапу репрессий. Председатель партии Ирина Влах вызвана во вторник, 16 сентября, в Главное управление полиции Кишинева, где, по имеющейся у нас информации, ей сообщат о возбуждении очередного уголовного дела против "Сердца Молдовы", - отмечается в документе. В нем отмечено, что провластные СМИ уже получили задание создать необходимый информационный фон.

"Все должны знать, как грязно и цинично действует власть. Обращаемся к независимым наблюдателям с призывом документировать каждое преступление, совершаемое режимом ПДС. Каждое новое сфабрикованное дело против нашей команды - это тысячи новых сторонников. У нас есть воля, решимость и поддержка народа, чтобы довести борьбу до конца - до полного освобождения Молдавии от преступной группировки ПДС", - говорится в документе.

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает затяжной экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30%, что спровоцировало протесты населения. В ответ власти запретили ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.

К предстоящим 28 сентября парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Опросы общественного мнения показывают, что правящая партия не сохранит контроль над парламентом и будущее правительство будет коалиционным. Согласно этим данным, ее главным оппонентом будет Патриотический избирательный блок, в который вошли Соцпартия, Компартия, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы". Они критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией. Далее по популярности следует политический блок "Альтернатива", который позиционирует себя как проевропейский. Шансы пройти в парламент есть также у "Нашей партии".