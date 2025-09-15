Джозеф Аун призвал лидеров ЛАГ и ОИС в ходе предстоящей 80-й сессии ГА ООН выяснить, готово ли еврейское государство к миру на Ближнем Востоке

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Нападение Израиля на Катар было не только покушением на жизнь переговорщиков палестинского движения ХАМАС, оно преследовало цель уничтожить концепцию диалога ради мирного урегулирования. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун, выступая на проходящем в Дохе чрезвычайном арабо-исламском саммите.

"Израиль своей атакой пытался убить идею мирного посредничества, поэтому он выбрал братское государство Катар местом нападения, - подчеркнул политик. - Мы знаем, что Катар выступает локомотивом мирных усилий, это страна диалога, встречи и мира, на эти ценности покушались агрессоры".

Президент Ливана призвал лидеров Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в ходе предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выяснить, готов ли Израиль к миру на Ближнем Востоке. "Давайте отправимся в Нью-Йорк с единой позицией и спросим правительство Израиля: желает ли оно действительно справедливого и прочного мира в нашем регионе, - отметил Аун. - Если ответ будет "да", то мы немедленно сядем за стол переговоров под эгидой ООН". При этом Аун напомнил об арабском мирном плане, выдвинутом в 2002 году на саммите ЛАГ в Бейруте, который получил широкое международное признание.

В понедельник в Дохе начался саммит арабских и исламских стран, посвященный израильскому удару по резиденции ХАМАС в катарской столице. Участники встречи планируют выработать согласованную позицию и обсудить ответные меры на действия Израиля. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что по итогам саммита лидеры примут заявление, которое будет содержать пункт о недопустимости атак на территории государств, выполняющих посредническую роль.