Axios: Нетаньяху заранее проинформировал Трампа о планах ударить по ХАМАС в Дохе

По данным портала, президент США "знал об атаке до запуска ракет"

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее сообщил президенту США Дональду Трампу о намерении нанести удар по резиденции руководства палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источника из числа израильских должностных лиц, "Трамп знал об атаке до запуска ракет". "Сначала было обсуждение на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а потом - по военным каналам. Трамп не сказал "нет", - добавил собеседник. Как отметил второй источник из числа израильских чиновников, США были предупреждены заранее о планах еврейского государства нанести удар по Катару. "Если Трамп хотел не допустить этого, то он мог. Фактически он этого не сделал", - добавил этот источник.

Как заявил ранее Трамп, 9 сентября утром "военные США уведомили" его администрацию "о том, что Израиль наносит удар по ХАМАС". "Я незамедлительно поручил спецпосланнику [по миротворческим миссиям] Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящем ударе, что он сделал, к сожалению, слишком поздно, чтобы предотвратить атаку", - сообщил Трамп в Truth Social. Президент заверил, что решение об ударе принял не он, а Нетаньяху.