Такое решение приняли на фоне израильского удара по резиденции руководства ХАМАС в Дохе

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Страны Персидского залива договорились активизировать механизм совместной обороны после израильского удара по резиденции руководства ХАМАС в Дохе. Об этом говорится в заявлении лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Лидеры поручили Совету совместной обороны провести экстренное заседание в Дохе, которому будет предшествовать заседание Высшего военного комитета. Цель встречи - оценить уровень оборонной готовности государств-членов и определить источники угрозы в свете агрессии Израиля против Катара, а также поручить Объединенному военному командованию принять необходимые меры для активизации механизмов коллективной обороны и укрепления потенциала сдерживания в Персидском заливе", - указано в заявлении.

Ранее в Дохе состоялся внеочередной саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, посвященный израильскому удару по Дохе. В итоговом заявлении участники встречи подчеркнули, что поддержат все шаги Катара, предпринимаемые для ответа на израильскую атаку.