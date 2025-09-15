В альянсе отметили, что операция направлена на укрепление восточного фланга организации

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Испания, Великобритания, Италия и Швеция присоединятся к операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный часовой"), направленной на укрепление восточного фланга альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Четыре германских истребителя Eurofighter, находящиеся на авиабазе на северо-востоке ФРГ, приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, 14 сентября в Польшу прибыли три вертолета из Чехии. <…> Испания и Великобритания в ближайшее время объявят о своей поддержке операции. Италия и Швеция также дали понять, что приняли решение содействовать ее проведению", - отмечается в тексте.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".