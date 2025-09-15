Израильские ВС задействовали беспилотники и вертолеты, а также открыли артиллерийский огонь по городу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль нанес 37 ударов по городу Газа за 20 минут, в том числе с вертолетов. Об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, израильская армия задействовала беспилотники и вертолеты, а также открыла артиллерийский огонь. Жители города массово эвакуируются из атакуемых районов, говорится в публикации.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источник в израильском руководстве, что 15 сентября Израиль начал наступление на палестинский город Газа с целью установления контроля над ним.