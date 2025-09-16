Фигуранту предъявят обвинение первой степени, сказала генеральный прокурор США Пэм Бонди

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти штата Юта на этой неделе предъявят Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обвинение в убийстве первой степени, предусматривающее наказание в том числе в виде смертной казни. Об этом заявила министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Ему будет предъявлено, вероятнее всего, завтра (16 сентября - прим. ТАСС) или позднее на этой неделе обвинение в убийстве первой степени, - сказала она в интервью Fox News. - Полагаю, что губернатор (штата Юта - прим. ТАСС) уже говорил о том, что они будут добиваться смертной казни, назначение которой крайне реально в Юте". Глава Минюста также указала, что в Юте действует расстрел в качестве способа исполнения высшей меры наказания.

Бонди не исключила, что федеральные власти также могут предъявить Робинсону дополнительные обвинения. "Мы будем сообща работать со штатом, чтобы убедиться, что этот ужасный человек столкнется с силой закона в максимальной степени", - добавила она.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.