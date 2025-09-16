Когда его спросили зачем, то он сказал, что насчет некоторых видов ненависти нельзя договориться, сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Пател

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, в текстовой переписке заявлял о таком желании. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.

"Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка, и он собирается это сделать. Когда его спросили зачем, то он сказал, что насчет некоторых видов ненависти нельзя договориться", - заявил глава ФБР в интервью телеканалу Fox News.

Ранее глава Минюста США Пэм Бонди заявила, что власти штата Юта на этой неделе предъявят Робинсону обвинение в убийстве первой степени. Предъявление обвинений в убийстве первой степени означает, что прокуратура считает преступление умышленным и преднамеренным, совершенным с особой жестокостью. Это наиболее серьезное обвинение в убийстве, влекущее суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.