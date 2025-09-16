Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что это можно сделать за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу

БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу (JANAF). Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в эфире телеканала CNN.

"Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности. Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбате в Венгрии и НПЗ в Братиславе в Словакии", - сказал хорватский премьер.

Пленкович утверждает, что "нет никакого риска для поставок нефти в две соседние страны". По его словам, Хорватия "хотела бы помочь" Венгрии и Словакии в вопросах энергетической безопасности.

Адриатический нефтепровод (JANAF) соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что повторяющиеся украинские удары по трубопроводам делают особенно актуальным сотрудничество Будапешта с Белградом в сфере безопасного энергоснабжения Центральной Европы. В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит €320 млн в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Трубопровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад.