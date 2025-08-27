Огонь по своим. Почему Украина разрушает "Дружбу" с Венгрией

Иван Лебедев — об ударах ВСУ по нефтепроводу в России и настоящих целях Украины

Украина, по сути, перешла красную линию, совершив нападение на нефтепровод "Дружба", по которому сырье поступает в Европу. Била по России, а попала в союзников. Хорошо, почти в союзников.

Или же ее удары изначально были направлены против Венгрии и Словакии?

Кому больнее

Эти страны, получающие нефть по "Дружбе", уверены, что дело было именно так. Россия, по их мнению, пострадала в меньшей степени. А они на несколько дней лишились поставок сырья, которое используют на своих нефтеперерабатывающих предприятиях.

"Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб нам, а не России", — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Его словацкий коллега Юрай Бланар добавил, что в результате пострадает и сама Украина, поскольку 10% дизельного топлива, поступающего в эту страну, обеспечивает Братиславский НПЗ компании Slovnaft, которая принадлежит венгерской MOL.

Возмущение в Будапеште и Братиславе вызвал еще и тот факт, что Украина практически совершила нападение на государства Евросоюза, поставив под угрозу их энергетическую безопасность. "Такая страна не может претендовать на статус члена ЕС", — считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Угрозы из Киева и письмо из Вашингтона

Ситуация накалилась еще больше после издевательского заявления Владимира Зеленского. "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии", — сказал Зеленский. Игра слов была не слишком изысканной, но зато всем понятной.

Ответ из Будапешта не заставил себя долго ждать. "Угрозы Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий", — предупредил премьер-министр Виктор Орбан. А чтобы его предостережение выглядело еще убедительнее, он опубликовал свою переписку с президентом США Дональдом Трампом.

Как выяснилось, после украинского нападения на нефтепровод Орбан направил письмо в Белый дом, сообщив, что энергетическая безопасность Венгрии поставлена под угрозу. Трамп написал ему в ответ от руки: "Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого". Попросив передать то же самое Словакии и подтвердив, что считает Орбана своим большим другом, американский лидер подписал свое послание: "Дональд".

Параллельно с этим продолжился обмен любезностями между Сийярто и главой украинского МИД Андреем Сибигой, и, можно констатировать, между двумя странами вовсю разгорелся новый дипломатический скандал. Угрозы из Киева и увещевания из Будапешта не утихали, хотя, на мой взгляд, важно другое: после того как стала известна гневная реакция Трампа, украинские удары по "Дружбе" прекратились.

А вот попытки Зеленского пожаловаться президенту США на то, что Венгрия не пускает Украину в ЕС, похоже, никакого эффекта не произвели. Информация о якобы звонке Трампа Орбану по этому поводу, появившаяся в весьма уважаемых западных СМИ, оказалась фейком. В Будапеште однозначно заявили, что такого разговора не было.

Ключевая магистраль

Украина нанесла удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" уже не в первый раз. Это происходило и в марте 2025-го, но сейчас нападение было продолжительнее и, как рассказал Сийярто, с применением не только беспилотников, но и ракет. В период с 14 по 21 августа ВСУ трижды били по инфраструктуре нефтяной магистрали, в том числе распределительной станции в Брянской области.

Глава венгерского МИД постоянно поддерживал контакты по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. 22 августа Сийярто узнал от своего собеседника, что ремонт магистрали и восстановление поставок займут не менее пяти дней.

Когда я готовил этот материал, поставки еще не возобновились.

"Дружба", точнее, ее южная ветка, которая идет из России через Белоруссию и Украину, играет ключевую роль в снабжении Венгрии нефтью, и альтернатива ей пока не просматривается. По этому маршруту страна получает около половины необходимого ей объема сырья. 26 марта правительство РФ сообщило, что в 2024 году Россия поставила в Венгрию 4,78 млн тонн нефти.

Кроме того, Венгрия и Сербия объявили, что приступают к сооружению нефтепровода между двумя странами, по которому также пойдет нефть, поступающая по "Дружбе".

Остальная часть нефти, используемой в Венгрии, добывается компанией MOL на территории страны и поступает по Адриатическому нефтепроводу от морских портов в Хорватии, который имеет меньшую пропускную способность, чем "Дружба". После начала украинского конфликта Будапешт начал с Загребом переговоры об увеличении поставок и повышении мощности этого трубопровода, но они успеха не принесли. Как рассказывал Сийярто, хорватский оператор не захотел вкладывать средства в модернизацию магистрали, а кроме того, существенно поднял цену за транзит. Хорватия отвергает эти упреки, считая, что мощности ее нефтепровода вполне достаточны для обеспечения всех экспортных потребностей. В любом случае заключить новое долгосрочное соглашение стороны не смогли.

В 2022 году Венгрия и Словакия добились освобождения поставок нефти по трубопроводу "Дружба" от санкций Евросоюза, введенных против России, а в 2024 году компания MOL стала закупать у компании "Лукойл" российскую нефть, поступающую по этому маршруту, на белорусско-украинской границе. Такой порядок действий потребовался в связи с тем, что Украина ввела санкции против "Лукойла". Сейчас нефть, идущая транзитом по украинской территории, принадлежит уже венгерской компании.

И это, кстати, тоже помогает ответить на вопрос, по кому на самом деле наносят удары украинские дроны, атакующие нефтепровод в России.

Две трубы лучше, чем одна

Тогда же, в 2022 году, MOL начала переводить свои перерабатывающие предприятия с российской нефти марки Urals на другое сырье. Однако, как сообщал глава компании Жолт Хернади, завершить этот дорогостоящий процесс удастся не раньше, чем в 2026 году, а изменения в технологиях производства потребуют инвестиций в размере от $500 млн до $700 млн.

Принадлежащий MOL Дунайский НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта и завод в Братиславе, которым компания владеет через свою дочернюю организацию Slovnaft, технологически устроены так, что большая часть перерабатываемой там нефти должна быть российской. В 2022 году эти НПЗ использовали в своем производстве совсем небольшое количество нефти, добытой не в России, однако сейчас ее доля превысила половину.

Перевод предприятий на другое сырье (с другой плотностью, содержанием серы и так далее) потребовался из-за запрета Евросоюза на торговлю нефтепродуктами "российского происхождения", в том числе сделанными из нефти РФ. Запрет вступил в силу 5 февраля 2023 года, а вскоре после этого MOL сообщила, что успешно протестировала на НПЗ в Братиславе использование нефти Arab Light из Саудовской Аравии вместо российской Urals. Компания объявила также, что начинает использовать там азербайджанское черное золото.

Совсем недавно управляющий директор подразделения MOL Group Чаба Жотер сказал, что Дунайский НПЗ, использующий российскую нефть уже в течение 60 лет, к концу 2026 года может полностью перейти на другое сырье. MOL стремится сделать технологии на своих заводах более гибкими и "отвечающими требованиям нормативно-правовой базы", чтобы снизить зависимость региона от поставок российской нефти, пояснил специалист. Под нормативно-правовой базой следует понимать санкции ЕС.

В то же время и руководство MOL, и правительство Венгрии неоднократно отмечали, что заинтересованы в продолжении поставок российской нефти, а диверсификация источников не означает отказа от сотрудничества со старыми партнерами. Просто, как сказал Жотер, "две трубы лучше, чем одна".

Карты Орбана

Ситуация с нефтепроводом рассматривалась на специальном заседании правительства Венгрии, и после этого Будапешт и Братислава направили в Брюссель письмо с призывом к Еврокомиссии заставить Украину прекратить удары по "Дружбе". "Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно", — написали Сийярто и Бланар в послании на имя главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

Министры напомнили, что в январе ЕК дала письменные обязательства обеспечить гарантии энергобезопасности Венгрии и Словакии, в том числе обезопасить их от действий третьих стран, однако, как показали последние события, не сделала этого. Сейчас Брюссель хранит молчание, что позволяет Сийярто обвинять руководство ЕС в стремлении защищать интересы Украины, а не стран содружества.

В то же время прекращать поставки электроэнергии на Украину в ответ на удары по нефтепроводу венгерские власти не собираются. Венгрия обеспечивает от 30 до 40% объема электроэнергии, импортируемой Украиной. "Правительство могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям", — пояснил Сийярто.

На том же правительственном совещании рассматривался вопрос о стратегических и коммерческих запасах нефти в Венгрии. Как сообщил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg ("Конец столетия") Оливер Хортай, этих запасов хватит на три месяца. Таким образом, серьезной угрозы энергоснабжению страны сейчас нет, но, если нефтепровод "Дружба" будет выведет из строя на долгий период, она возникнет.

Венгерское правительство не сомневается, что ударами по нефтепроводу Киев пытается заставить Будапешт изменить свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. И заодно мстит ему за неуступчивость. Венгрия однозначно заявила, что не допустит поспешного приема Украины в сообщество по сценарию Брюсселя, поскольку это, во-первых, втянет Европу в войну с Россией, а во-вторых, крайне негативно отразится на экономике и сельском хозяйстве ЕС.

Сейчас Венгрия продолжает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении, и думаю, что чем враждебнее будут действия Киева, тем сложнее ему будет добиться каких-то сдвигов. Орбан и Сийярто предупредили, что угрозами и шантажом ничего сделать не удастся.

В то же время лидерам Евросоюза придется выполнить свои обязательства и каким-то образом заставить Украину прекратить удары по "Дружбе". Ранее Сийярто уже заявлял, что обеспечение гарантий энергобезопасности стран ЕС будет приниматься во внимание при обсуждении украинской темы. В январе Венгрия увязывала этот вопрос с продлением персональных санкций против российских юридических и физических лиц.

В июне Венгрия и Словакия применили аналогичную увязку при обсуждении 18-го пакета санкций, потребовав от Еврокомиссии внести изменения в ее инициативу, предусматривающую полный запрет на поставки нефти и газа из России к началу 2028 года. Не удивлюсь, если нечто подобное произойдет и при обсуждении 19-го санкционного пакета, который сейчас готовится в Брюсселе.

Наконец, не будем забывать про послание из Вашингтона в Будапешт за подписью "Дональд". Орбан уже разыграл эту козырную карту, и, скорее всего, не без результата. Но, используя любимое выражение Трампа, можно сказать, что у венгерского лидера на руках еще много сильных карт. Поэтому думаю, что игра предстоит еще очень долгая.