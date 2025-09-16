Одной из целей усиления давления американского президента на Европу может быть стремление заставить ее покупать больше нефти и газа у США

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоресурсов раньше обозначенного Брюсселем срока в 2027 году, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По данным издания, 16 сентября дипломаты ЕС, занимающиеся вопросами энергетики, встретятся для обсуждения внесения изменений в предложенную ЕК программу отказа от российского газа. По словам источников, блок вряд ли сможет сдвинуть дату отказа от российских энергоносителей на срок раньше 2027 года даже с учетом того, что требования Трампа предоставляют дополнительные рычаги воздействия на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать энергоресурсы у России. Кроме того, Брюссель не будет вносить в программу формальный запрет на поставки российской нефти.

Politico отмечает, что одной из целей усиления давления Трампа на Европу может быть стремление заставить ее покупать больше нефти и газа у США.

Трамп 15 сентября заявил о готовности ввести санкции против России, но при условии, что Европа первой ужесточит свои ограничения в отношении РФ, поскольку, по его словам, недопустимо, чтобы Вашингтон действовал против Москвы "по полной", а европейские страны при этом продолжали покупать российскую нефть. Еще одним условием введения антироссийских ограничений со стороны США он называл прекращение покупки российской нефти всеми странами НАТО и установление ими импортных пошлин в отношении Китая в размере 50-100%. По утверждению Трампа, такие меры помогут положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены.

Планы ЕС по отказу от российского газа

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.