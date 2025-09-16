Министр обороны еврейского государства отметил, что израильская Армия обороны "бьет железным кулаком по террористической инфраструктуре"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац фактически подтвердил начало интенсивной фазы наступательной операции в городе Газа. По его словам, Израиль не остановится, пока не выполнит поставленных перед собой задач по разгрому вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.

"Газа горит. Армия обороны Израиля бьет железным кулаком по террористической инфраструктуре, ее военные храбро сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не отступим и не ослабим усилий, пока задача не будет выполнена", - написал Кац в X.

Ранее сообщалось, что Израиль начал запланированное "наземное наступление" на город Газа с целью установления над ним полного контроля. Как отметил портал Axios, администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта". Источники портала отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".

Нетаньяху 8 сентября заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью полного разгрома там радикалов из ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.