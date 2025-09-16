МИД Палестины: Израиль стремится превратить Газу в братскую могилу

Власти еврейского государства готовы подвергнуть опасности жизни сотен тысяч мирных граждан, отметили в палестинском министерстве иностранных дел

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Начало израильской военной операции в городе Газа свидетельствует о готовности властей еврейского государства подвергнуть опасности жизни сотен тысяч палестинцев. Такое мнение выразило министерство иностранных дел Палестины.

"МИД с крайней обеспокоенностью следит за началом наземной операции Израиля в Газе. Данный шаг говорит о стремлении превратить город в братскую могилу и готовности подвергнуть опасности жизни сотен тысяч мирных граждан", - говорится в пресс-релизе палестинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в X. В МИД также предупредили, что в результате наступления Израиля "почти 1 млн палестинцев вынуждены будут покинуть свои дома", и обратились к мировому сообществу с призывом "немедленно вмешаться" в ситуацию.

Ранее сообщалось, что Израиль начал запланированное "наземное наступление" на город Газа с целью установления над ним полного контроля. Как отметил портал Axios, администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта". Источники портала отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".

Нетаньяху 8 сентября заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью полного разгрома там радикалов из палестинского движения ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.