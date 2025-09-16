Рада запустила трансляцию заседаний впервые с февраля 2022 года

Собрания парламента снова можно смотреть в прямом эфире на YouTube

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Верховная рада 16 сентября впервые с февраля 2022 года официально запустила первую трансляцию заседания парламента.

Украинские депутаты проголосовали за восстановление прямых трансляций заседаний в начале сентября.

Прямо сейчас трансляция заседания идет на официальном сайте Рады и на ее канале в YouTube, убедился корреспондент ТАСС.

Трансляции заседаний Рады были прекращены в феврале 2022 года. Такая ситуация уже длительное время вызывала критику со стороны оппозиционных партий, обвинявших власть в непрозрачности работы парламента. Ряд депутатов вели регулярные трансляции заседаний Рады в соцсетях. Впервые за более чем три года прямая трансляция из Рады на госресурсах была осуществлена 31 июля, когда Рада голосовала за отмену закона о фактической ликвидации антикоррупционных ведомств. Тогда же ряд депутатов потребовали возобновить трансляции в полной мере.