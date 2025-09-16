Сообщение оставлено на платформе Discord

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, признался в содеянном друзьям в социальной сети незадолго до того, как сдался правоохранительным органам. Об этом сообщила газета The Washington Post.

"Это был я вчера, - цитирует издание его сообщение на платформе Discord. - Простите меня за все". Как пишет газета, сообщение было отправлено в четверг вечером, примерно за два часа до того, как власти объявили о задержании Робинсона.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября. Его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку. Ему может грозить смертная казнь.