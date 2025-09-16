Эксперт Голани: участие Индии в учениях "Запад-2025" не направлено против кого-либо

Директор индийского Центра аэрокосмических и стратегических исследований подчеркнул, что Нью-дели самостоятельно принимает решения по поводу участия в военных учениях

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Участие Индии в военных учениях "Запад-2025" не направлено против кого-либо и служит обмену опытом и повышению оперативной совместимости между странами. Об этом ТАСС заявил директор индийского Центра аэрокосмических и стратегических исследований вице-маршал авиации Анил Голани.

Он напомнил, что Индия и Россия традиционно проводят совместные учения Indra, что является нормальной практикой. "Участие в многосторонних учениях не направлено против кого-либо. Это делается для того, чтобы перенять передовой опыт для обеспечения оперативной совместимости. Индия проводит учения с Россией, и это не значит, что она не проводит учения с США, Германией или Францией. Индия проводит учения и с другими странами", - сказал эксперт.

"Когда Индия проводит учения с США или Германией, Россия не критикует Индию за это. Так почему Запад это делает?" - заявил аналитик.

Голани подчеркнул, что Индия самостоятельно принимает решения по поводу участия в военных учениях. "Индия будет делать то, что наилучшим образом отвечает ее собственным национальным интересам", - указал Голани.

Кроме того, по его мнению, "Запад придает слишком большое значение участию Индии в этих учениях". "США, Венгрия и Турция также присутствовали на этих учениях в качестве наблюдателей. Не должно быть двойных стандартов, когда, присутствуя на учениях, критикуют других", - сказал он.

Российско-белорусские учения "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября на территории Белоруссии. Индия направила на маневры воинский контингент в составе 65 военнослужащих. Как подчеркивали в Минобороны южноазиатской республики, "участие в учениях "Запад-2025" еще больше углубит сотрудничество в области обороны и укрепит дух товарищества между Индией и Россией".

Ранее британская газета The Times выразила мнение, что "Индия "пересекает красную черту", присоединяясь к российско-белорусским военным учениям". Как утверждает в своей статье издание, решение Нью-Дели участвовать в маневрах "Запад-2025" в период обострения напряженности в отношениях между Россией и НАТО стало тревожным сигналом. При этом газета отметила, что Индия имеет долгую историю военной интеграции с Москвой и традиционно является одним из крупнейших заказчиков российского оружия, а также участвовала в нескольких других российских военных учениях.