Совместная безопасность региона Балтийского моря и восточного фланга НАТО является важнейшим приоритетом, отметил зампредставителя немецкого правительства Себастьян Хилле

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, в ходе которой заверил его в поддержке со стороны Германии в связи с инцидентом с БПЛА. Об этом журналистам сообщил заместитель представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле.

"Канцлер ФРГ приветствовал президента Польши Кароля Навроцкого во время его первого визита в Ведомство федерального канцлера в Берлине", - отметил Хилле. "Польша играет ключевую роль в Европейском союзе и в укреплении европейской опоры НАТО. Содействие примирению с Польшей после ужасов Второй мировой войны и немецкой оккупации остается исторической обязанностью правительства ФРГ", - констатировал он.

Мерц и Навроцкий, как указал заместитель представителя кабмина ФРГ, также обсудили инцидент с БПЛА. "Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия твердо и непоколебимо поддерживает Польшу" перед лицом угрозы, которая якобы исходит со стороны России. "Совместная безопасность региона Балтийского моря и восточного фланга НАТО является важнейшим приоритетом. В связи с этим правительство ФРГ расширило свои обязательства по патрулированию воздушного пространства над Польшей", - резюмировал Хилле.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По заявлению польских властей, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 21 нарушение воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".