В Раде обеспокоены антиукраинской риторикой нового президента Польши

Кароль Наворцкий "уже начинает немного говорить не так", сказал Депутат Верховной рады Вадим Ивченко

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что из уст нового президента Польши Кароля Навроцкого часто исходит антиукраинская риторика.

"Президент Польши [Кароль Навроцкий] <...> он уже начинает немного говорить не так, то есть там поворот немного. В целом там настроения идут такие не проукраинские, а антиукраинские", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Одной из конфликтных точек между Польшей и Украиной является отношение к бандеровской идеологии. В частности, 25 августа Навроцкий предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует ей. Он также предложил установить уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и символики, тем самым уравняв ее с фашистской. В тот же день в Киеве осудили подобную инициативу заявив, что запрет националистической символики, потребует от Киева соответствующей реакции.

Также стороны разнятся во взглядах на вступление Киева в ЕС. Так, в начале сентября Навроцкий в интервью литовскому радио LRT заявил, что вступление Украины в союз преждевременно.