Вдруг прозрели? Для чего в Польше память о Волынской резне возвели до госуровня

Мария Павлова — о польско-украинском историческом конфликте и о том, как он отражается на отношениях стран сегодня

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В Польше отметили "Национальный день памяти поляков — жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ — прим. ТАСС) и Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ — прим. ТАСС) на восточных территориях Второй Речи Посполитой". При этом высший статус государственного уровня 11 июля приобрело только в этом году.

Что это — вдруг прозрели и теперь ждать изменений во внешней политике на украинском треке? Или просто очередной ход политиков, чтобы успокоить свое население?

Два на один день

"Кровавое воскресенье" 1943-го стало апогеем Волынской резни, в которой, по оценкам польских историков, погибло более 100 тыс. мирных жителей. Сегодня же громкие заголовки польских и зарубежных СМИ о том, что в 2025-м этот день был отмечен в Польше впервые, вводят читателей в заблуждение.

Еще в 2016 году в Польше был установлен "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой". Закон о новом дне памяти прежний не отменяет. Так что 11 июля фактически стал днем двойной мобилизации коллективной памяти о трагедии. Однако разница между ними существенная.

Ранее в Польше вспоминали обо всех жертвах преступлений ОУН-УПА, которые проживали на восточных территориях Польши, без различия их национальности и вероисповедания, в том числе евреи, чехи и армяне. Это подчеркивалось в постановлении Сената 2016-го. Теперь же, согласно новому названию памятного дня, предписывается вспоминать только о погибших поляках.

При этом повторное установление дня памяти понадобилось не только для корректировки его названия в духе польского национализма.

На фоне попыток с начала 2010-х выстроить польско-украинский антироссийский союз тема Волынской резни оставалась болевой точкой двусторонних отношений. Правительство страны от национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС, у власти с 2015 по 2023 год) сделало Волынскую резню одной из ключевых тем новой польской политики памяти. Утраченные Восточные Кресы и преступления на Волыни стали ключевыми темами на украинском направлении. Апогеем этой политики стало принятие в 2016 году резолюции Сейма, в которой Волынская резня была названа геноцидом, а 11 июля объявлено официальным "Днем памяти…".

При этом добрым знаком некогда представлялся в Польше визит Петра Порошенко в Варшаву в том же 2016-м. Он почтил память жертв Волынской резни, встав на колени перед памятником ее жертвам. Это была очевидная отсылка к знаменитому жесту Вилли Брандта перед памятником героям гетто также в Варшаве — поступок в 1970 году стал символом польско-германского примирения. Однако исторический диалог Варшавы и Киева не получил развития.

В 2017 году лидер ПиС Ярослав Качиньский впервые заявил, что Украина "с Бандерой в Европу не войдет", а из польских официальных документов исчезли упоминания об украинских жертвах польских преступлений первой половины XX века. Но, несмотря на грозные заявления, партии Качиньского за восемь лет пребывания у власти так и не удалось добиться от Киева ни официальных извинений, ни — главное — разрешения на археологические исследования на территории Волыни, проведение эксгумации и перезахоронение жертв Волынской резни. Украинский Институт национальной памяти просто запретил это в 2017 году.

С широко закрытыми глазами

После начала СВО Варшава старательно делала вид, что не замечает расцвета культа Степана Бандеры и неонацизма на украинских территориях. В 2022 году президент Польши Анджей Дуда в интервью латвийскому телеканалу "ЛСМ" назвал "рассказы о каких-то нацистах, каких-то нападениях на русских и этнических чистках на Украине" российской пропагандой, враньем и надуманными предлогами для агрессии в отношении суверенной страны. Для обеления режима в Киеве польские власти цензурировали СМИ — в том же 2022-м колумнист либеральной "Газеты выборчей" Давид Варшавский сообщил, что редакция издания требует называть батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) "крайне правым" или другими схожими терминами, но ни в коем случае не "неонацистским".

Однако постепенно, на фоне беспрецедентной гуманитарной и военно-технической помощи Киеву со стороны Варшавы, отсутствие какого-либо прогресса на историческом треке становилось все более раздражающим фактором для польского общества. Амбициозно объявив себя "новым лидером" Европы, официальная Варшава неспособна добиться от подопечного киевского режима каких-либо подвижек в столь, казалось бы, незначительном — на фоне других — вопросе? По меньшей мере — странно.

Польские элиты периодически пытались объясниться. Например, усиленно повторяя, что необандеровский культ направлен исключительно против России — хотя бандеровщина изначально была именно антипольским движением. То говорили, что Украина, мол, и так искупает все свои грехи, защищая безопасность Польши и всей Европы, а военный конфликт — не время для сведения исторических счетов.

Виртуозные попытки и электорату угодить, и Киев не обидеть предпринимал также Дуда. В 2023 году вместе с Владимиром Зеленским на церемонии в Луцке он почтил память неких "жертв Волыни", без указания на их национальность или причину гибели, что для многих потомков убитых поляков прозвучало, мягко говоря, двусмысленно. По замечаниям польских публицистов, без контекста можно было предположить, что речь шла о "польско-украинских жертвах" и о том, что они погибли от какого-нибудь стихийного бедствия, а не в результате целенаправленного истребления со стороны УПА. Наиболее подходяще назвал это явление польский философ Бронислав Лаговский — Polonobanderyzm, или "полонобандеровщина" (уподобление Украине, направленное прежде всего против России).

В Евросоюз через Волынь

Только в 2024 году, когда отношения Варшавы и Киева заметно ухудшились на фоне взаимных экономических претензий, симпатии поляков к украинским беженцам упали до рекордно низких 30% и электорат стал в целом живо откликаться на антиукраинскую риторику, Варшава внезапно "вспомнила" и о Волынской резне.

Политический скандал разразился после того, как на молодежном фестивале "Кампус Польша" осенью 2024 года теперь уже бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос участницы о возможности эксгумации жертв Волынской резни, сравнил трагедию с переселениями граждан Украины в рамках операции "Висла" и назвал нынешние восточные воеводства Польши "украинскими территориями".

В ответе киевского гостя поляков поразило многое: и то, что Кулеба сравнил жесточайшие убийства с переселениями в рамках борьбы с ОУН-УПА, и то, что у тогдашнего министра, очевидно, даже не было намерений обсуждать вопросы Волынской резни. Тот факт, что украинская историческая политика с 2022 года ничуть не изменилась, а Киев по-прежнему считал вопрос эксгумации жертв Волынской резни ненужным раздражителем в двусторонних отношениях, стал слишком очевидным, чтобы на него не реагировать.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без разрешения этого вопроса Украина не вступит в ЕС: "Вступление в Европейский союз — это действие для развития, повышения своего уровня функционирования как государства. Для этого необходимо выполнить определенные условия, не только экономические". Наконец и премьер-министр Дональд Туск, который старательно избегал исторических тем на протяжении года после победы на парламентских выборах в октябре 2023-го, заявил: "Украина должна оправдать наши ожидания, если хочет рассчитывать на поддержку Польши в процессах вступления в ЕС".

Победа на президентских выборах в июне 2025 года Кароля Навроцкого, известного резкими антиукраинскими высказываниями, поддержала тренд на острую риторику в отношении Киева на историческом треке. Навроцкий отметил, что не видит Украины ни в ЕС, ни в НАТО без разрешения "волынского вопроса". И это несмотря на то, что весной текущего года все же были возобновлены ограниченные работы по эксгумации. В Варшаве это называют серьезным прорывом в двусторонних отношениях, но все же спор о Волынской резне не имеет перспектив разрешения в обозримом будущем.

Для польской стороны это заслуживающее осуждения преступление — геноцид, для нынешнего Киева — результат симметричного польско-украинского вооруженного конфликта, за который обе стороны несут равную ответственность. Киев не верит, что эксгумации и официальные извинения — единственная цель Польши. Там полагают, что конечной целью Варшавы может являться демонтаж мифа об Украинской повстанческой армии и принятие польской версии истории. И такие требования Варшава сможет продиктовать только значительно ослабленной Украине.

Сейчас же польские политики усиленно продолжают не замечать публикаций даже западных СМИ (к примеру, июньского материала Le Мonde) о современном неонацизме в ВСУ. Они подчеркивают, что украинцы героически сражаются за безопасность Польши, а в таком случае весьма проблематично требовать от них сейчас изменения собственной исторической мифологии в угоду Варшаве в духе благодарности и союзнической солидарности. Вот и 11 июля из Варшавы прозвучали лишь очередные призывы к Киеву разрешить полномасштабные археологические исследования на территории массовых убийств 1943 года во имя сохранения "дружбы с Польшей".

Но украинцы и поляки никогда не были дружественными народами. Единственной объединяющей силой всех польско-украинских союзов с XVIII века была борьба против Москвы. Как только эта борьба завершалась — от союзов и дружбы не оставалось ничего, кроме трагедий.