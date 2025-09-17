Ограничения направлены главным образом на ускорение отказа Европы от поставок российской нефти и газа

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена представить новый, 19-й по счету, санкционный пакет против России 19 сентября, причем в процессе обсуждения он был ужесточен. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

По их данным, ограничения направлены главным образом на ускорение отказа Европы от поставок российской нефти и газа, а также якобы на усиление давления на Китай и Индию с целью вынудить их не закупать энергоносители у РФ. Конкретно ЕС планирует ввести санкции против банков и НПЗ из этих стран, которые, как считается, участвуют в торговле с Россией. В черный список будут добавлены также новые нефтяные танкеры. В то же время ЕК отклонила требование президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.