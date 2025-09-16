Захарова: РФ в случае ограничений ЕС по визам ответит, исходя из своих интересов

Официальный представитель МИД России предупредила о последствиях в случае блокады российских дипломатов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия в случае введения со стороны Европейского союза (ЕС) новых визовых ограничений будет отвечать, исходя из своих национальных интересов. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если речь идет об угрозах ввести меры для чуть ли не блокады российских дипломатов, мы неоднократно говорили, что это сделаем (ответим - прим. ТАСС). По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги. Мы всегда отвечаем, исходя из собственных национальных интересов", - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники сообщало, что Европейская комиссия в рамках подготовки 19-го пакета санкций против России рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ. Кроме того, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что новый пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.